Convegno su Matteotti alla Nonziata

La figura di Giacomo Matteotti al centro di un convegno in programma domani a San Giovanni. "Il nemico di Mussolini. Giacomo Matteotti, storia di un eroe dimenticato" è il titolo del libro edito da Solferino che verrà presentato domani alle 21,15 alla Sala La Nonziata, in via Giovanni da San Giovanni. Filippo Boni e Francesco Carbini dialogheranno con il professor Stefano Caretti dell’Università di Pisa, uno degli autori assieme al giornalista del Corriere della Sera Marzio Breda. Il colloquio vedrà protagonisti anche l’onorevole Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli e già ministro della Repubblica, e un’ospite di primissimo piano: Laura Matteotti, nipote dello storico deputato socialista rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista a causa delle sue denunce delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Il volume riporta al centro della scena le responsabilità di Mussolini nel rapimento e nell’omicidio Matteotti. Un delitto che aprì le porte alle leggi fascistissime degli anni seguenti che cementarono il regime. L’iniziativa tratterà "del suo eroismo, del suo riformismo, della sua analisi certosina del bilancio dello Stato, del suo stare dalla parte dei più deboli, della necessità di andare verso gli Stati Uniti d’Europa per superare i nazionalismi, ma salvaguardare la Patria". L’evento pubblico sarà aperto dai saluti di Alessandro Polcri, presidente della provincia di Arezzo, Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, Gianna Rodi, presidente della Società Operaia di San Giovanni, e da quelli di Mario Marziali, presidente del Centro Fratelli Rosselli sangiovannese. L’iniziativa è organizzata da Agorà.