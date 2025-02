Controllo elettronico parcheggio autobus, Casi: “Non accettiamo alcuna ‘deroga notturna’”

Arezzo, 20 febbraio 2025 – In consiglio comunale si è parlato anche del controllo elettronico all’ingresso della corsia che immette al parcheggio degli autobus in viale Piero della Francesca.

L’interrogazione di Donato Caporali: “il controllo elettronico all’ingresso della corsia che immette al parcheggio degli autobus in viale Piero della Francesca sta colpendo innumerevoli auto.

Non è il caso di mettere una sbarra o d’interrompere il funzionamento di questo ‘occhio’ almeno in orario notturno? C’è l’intenzione di abbonare qualche sanzione dalle molteplici ricevute dalle stesse persone che in maniera inconsapevole sono incorse nella medesima violazione reiteratamente? Quante sono le multe finora emesse dall’istituzione della corsia preferenziale controllata”?******

La risposta dell’assessore Alessandro Casi: “Non è vero che questa amministrazione ha introdotto un qualche divieto, quest’ultimo è sempre esistito.

Per farlo rispettare, un tempo c’era una sbarra, peccato però che sia stata incivilmente abbattuta. Dopo di che, le auto venivano parcheggiate perfino all’ingresso della corsia impedendo l’accesso ai pullman e generando disagi alla circolazione.

Abbiamo fatto di tutto per evitare questa soluzione: prima della telecamera di videosorveglianza predisponendo una segnaletica orizzontale ben visibile. E nonostante, si è continuato a parcheggiare tranquillamente violando il codice della strada.

L’installazione dello strumento elettronico in questione è datata 15 dicembre, ne abbiamo informato la cittadinanza, fino al 31 dicembre è scattata la sperimentazione, dal primo gennaio sono subentrate le sanzioni.

Se poi quella è un’area in cui per legge non è possibile parcheggiare, davanti alla quale si trova pure un parcheggio, dico che il principio m’induce a non accettare alcuna ‘deroga notturna’.

Oggi, peraltro, la situazione si è normalizzata a tutto vantaggio dei mezzi del servizio pubblico. Registriamo la stessa criticità al punto prelievi di via Baldaccio d’Anghiari e anche su questa abbiamo posto attenzione”.