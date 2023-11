Controlli ambientali contro l’abbandono dei rifiuti: 31 multe in due mesi

Arezzo, 14 novembre 2023 – Trentuno multe in due mesi. Questo il bilancio fatto dall’Assessore competente Francesco Frenos sul fronte dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Gli accertamenti fatti anche a seguito di verifiche sul materiale video raccolto dalle telecamere di sorveglianza hanno portato a questo risultato che Frenos definisce “incredibile”.

La Giunta di Bibbiena ha da poco tempo modificato il regolamento delle sanzioni per coloro che abbandonano i rifiuti dopo aver installato le telecamere di controllo ambientale facendo salire la sanzione minima da 25 a 80 euro.

L’Assessore Francesco Frenos commenta: “Questi risultati sono positivi se li guardiamo dal punto di vista del funzionamento delle telecamere e dei controlli, ma negativi se, al contrario li vediamo dal punto di vista del senso civico di alcune persone.

Da parte nostra, ovvero come amministratori, abbiamo voluto dare un segnale forte e inequivocabile: non possiamo ma soprattutto non vogliamo più tollerare coloro che, senza rispetto per la comunità, per il prossimo e per l’ambiente, abbandonano i rifiuti a fronte di un servizio molto efficiente messo a disposizione da Sei Toscana, per il ritiro gratuito degli ingombranti e per la possibilità di conferimento gratuito nelle isole ecologiche.

Nella nuova organizzazione sulla raccolta dei rifiuti a livello comprensoriale e sulla necessità che abbiamo di aumentare la differenziata mettendoci in linea con le regole vigenti, dobbiamo assolutamente cambiare passo anche sul fronte delle sanzioni e dei controlli”.

Ricordiamo che dallo scorso 1° settembre 2023 su tutto il territorio di Bibbiena è partito il progetto del controllo ambientale tramite telecamere contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Sono stati investiti circa 30 mila euro nell’attivazione di 5 telecamere che stanno girando su tutto il territorio a seconda delle esigenze o delle segnalazioni ottenute.

La gestione del controllo ambientale è stata affidata a una società esterna che ha il compito di controllare il territorio e il corretto conferimento dei rifiuti oltre che fare segnalazioni tramite la figura dell’ispettore ambientale.

Sono stati infatti nominati 6 ispettori ambientali all’interno della società stessa che cura il progetto e che avranno il compito di fare segnalazioni, vigilanza attiva, ma anche educazione e aiuto di prossimità. Questi 6 ispettori sono riconoscibili tramite apposito cartellino.

Alcune indicazioni importanti: Per prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fseitoscana.it%2Fritiro-ingombrantie&e=8dd9b80c&h=99e4e2fd&f=y&p=n seguire la procedura indicata.

È possibile effettuare la prenotazione anche chiamando il numero verde di Sei Toscana, gratuito sia da rete fissa che mobile, 800127484 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.