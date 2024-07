Contributi per l’assistenza familiare

SANSEPOLCRO

Potenziare i servizi di assistenza familiare per favorire la permanenza nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in una struttura residenziale. È tra gli obiettivi di A.Te.Do. Plus, il progetto avviato dalla Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo plus. Il progetto prevede l’erogazione di contributi economici per l’assistenza familiare a favore di over 65 anni non autosufficienti o persone di età inferiore con disturbi cognitivi che presentano un elevato bisogno assistenziale e residenti in uno dei comuni della Valtiberina. Per partecipare all’avviso "Ampliamento del servizio di assistenza familiare" c’è tempo fino al 31 agosto. Le persone interessate dovranno far pervenire la documentazione tramite Pec all’indirizzo [email protected].