Consorzio di Bonifica, l’Arno monitorato dalla diga di Levane a San Giovanni

Arezzo, 4 aprile 2024 – Percorso l’Arno casentinese e dopo la ricognizione dell’area di Ponte Buriano, sabato 6 aprile, i Canottieri Comunali Firenze approdano in Valdarno.

Sportivi e appassionati percorreranno i 10 km che separano la diga di Levane dal Ponte Pertini nel comune di San Giovannni Valdarno. La navigazione completa del corso d’acqua, che rientra nel calendario delle celebrazioni per festeggiare i 90 anni di vita della società sportiva, prenderà il via attorno alle 10.30 per concludersi verso mezzogiorno.

Ad accogliere l’arrivo di canoisti e di fan del rafting ci saranno la presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani e la sindaca di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi. Al termine, è previsto un incontro con la stampa per tracciare l’identikit del primo tratto del fiume dalle foreste casentinesi fino al Valdarno.

Manutenzione delle sponde, pulizia dell’alveo e delle sponde, eventuale presenza di scarichi non autorizzati, mappa degli ostacoli alla navigazione e delle possibili soluzioni per superarli, della flora e della fauna caratterizzanti, delle infrastrutture verdi e delle opportunità per lo sport e il tempo libero.

Obiettivo restituire una fotografia del fiume scattata direttamente dall’acqua, per mettere a fuoco dettagli difficili da individuare via terra. Per l’occasione saranno disponibili imbarcazioni per consentire a giornalisti, fotografi e operatori TV di salire a bordo e percorrere il tratto insieme agli sportivi. Gli interessati possono prenotarsi telefonando al 3357199137.