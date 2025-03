Consorzio di Bonifica, la mappa dei lavori: "Difendersi dalla pioggia è prevenzione"

AREZZO"Difendersi dall’acqua è un’esigenza sempre più attuale. Il cambiamento climatico impone interventi mirati e una maggiore consapevolezza sul valore della prevenzione", ha dichiarato il professor Barbagli aprendo il "tour del Bagnoro". "Anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, insieme a Regione Toscana, Nuove Acque e altri soggetti attuatori è impegnato nella realizzazione di una serie di opere straordinarie, finanziate soprattutto con fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile dopo l’alluvione del luglio 2019", ha spiegato l’ingegner Serena Ciofini, caposettore difesa idrogeologica dell’Ente. "Gli interventi sono tesi a contenere le portate di piena che possono arrivare, in seguito ad un evento meteorologico straordinario. L’attività del Consorzio di Bonifica si concentra nella zona di via Salvadori e via Padre Teodosio, dove è stato previsto il nuovo inalveamento per allontanare da via Romana le acque basse, provenienti dalla zona della Sella" ha concluso l’ingegner Ciofini. Il geologo Gabriele Pini del Genio Civile Valdarno Superiore ha parlato dei due interventi attuati dalla Regione: "Con le opere previste, possiamo dire che il rischio idraulico nella città di Arezzo risulta sensibilmente ridotto", ha sottolineato Pini.