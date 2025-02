Consorzio di Bonifica. 2 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica del Valdarno

Arezzo, 05 febbraio 2025 – Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha recentemente completato una serie di interventi fondamentali per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua che attraversano la vallata. Nel 2024, il consorzio ha previsto un investimento di quasi due milioni di euro, con una cifra destinata a superare i due milioni e mezzo nel 2025. Un impegno significativo per garantire l'efficienza dell'Arno e dei suoi affluenti, essenziali per la sicurezza idraulica del territorio. Tra gli interventi più recenti figura la lotta contro il tema Poligono del Giappone , una pianta infestante che ha già colonizzato 25 chilometri di sponde di torrenti e borri valdarnesi mettendo in pericolo la stabilità degli argini e l'ecosistema. Per contenere la diffusione della specie aliena la strategia che si è dimostrata più efficace è di ritardarne lo sfalcio al termine della stagione vegetativa, ovvero a fine dicembre.

Solo la punta dell'iceberg di una intensa programmazione incentrata con particolare attenzione sulla «cura» dei tratti che attraversano i centri abitati e che scorrono in prossimità delle aree produttive e commerciali. Questi interventi si inseriscono in un programma di manutenzione che pone particolare attenzione alle aree più sensibili, come quelle adiacenti ai centri abitati e alle zone produttive e commerciali. Un approccio che ha puntato anche sulla «vigilanza e prevenzione» nelle aree collinari, fondamentale per la sicurezza del fondovalle.«Il 2024 è stato un anno storico per l'avvio di progetti strategici», ha dichiarato Matteo Isola, dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio. «Abbiamo messo in campo risorse fondamentali per affrontare problematiche storiche e ridurre i rischi idraulici».

Tra gli interventi rilevanti, spicca il miglioramento della situazione idraulica nell'area dell'ospedale della Gruccia, parte di un ampio piano di interventi già avviati, e la conclusione dei lavori sul Torrente Oreno, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. Nei mesi a venire, il consorzio ha in programma ulteriori lavori milionari, grazie a una capillare attività di monitoraggio. «Stiamo conducendo sopralluoghi dettagliati per individuare le criticità lungo i corsi d'acqua», ha spiegato Serena Stefani, Presidente del Consorzio. «Gli interventi, che verranno realizzati tra estate e autunno, sono progettati per rispettare la normativa ambientale e rispondere alle nuove condizioni climatiche, che impongono una prevenzione Il programma di manutenzione si preannuncia come una risposta strutturale a un territorio sempre più vulnerabile a fenomeni climatici estremi, un impegno che continua a vedere l'ente come protagonista nella messa in sicurezza idraulica del territorio.