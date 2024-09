Consigli e disappunto corrono anche sui social

AREZZO

La protesta corre sui social e sul gruppo Facebook dei pendolari del Valdarno il ritardo stimato in 15 giorni con il quale sono usciti i dati relativi all’indice di affidabilità non è andato giù a molti. "Anche perchè adesso abbiamo tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus" fa notare un’utente.

Trenitalia spiega la crretta procedura da seguire pubblicizzando il modulo da riempire con tutti i dati anagrafici e a cui andrà poi allegata la copia dell’abbonamento valido per il mese in cui si è verificato il disservizio, vale a dire in questo quello dello scorso luglio.

All’atto della richiesta è necessario mostrare un documento di identità valido. In alternativa, i titolari di abbonamenti mensili e annuali anche acquistati online e Pegaso possono inviare copia dell’abbonamento e modulo di richiesta del bonus tramite mail all’indirizzo [email protected] entro un mese dalla data di scadenza dell’abbonamento sottoscritto per il trasporto ferroviario.