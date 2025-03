"Connessioni digitali" tra ragazzi e lavoro. L’evento del Comune all’ex scuola Chiarini

AREZZOSi scrive matchmaking, si legge collegamento tra domanda e offerta professionale. E’ quanto è andato in scena ieri nel Palazzo ex scuola Chiarini di via Pellicceria. "Connessioni Digitali: Opportunità per il Futuro", è l’evento di matchmaking organizzato dal Comune di Arezzo nell’ambito del progetto europeo Tech Diversity, la rete transnazionale che coinvolge 8 regioni d’Europa - con il Comune di Arezzo a rappresentare l’Italia- per la creazione di piani d’azione integrati. L’iniziativa, che si è svolta ieri nel Palazzo ex scuola Chiarini di via Pellicceria, è volta a favorire l’incontro tra giovani Neet (Not in Education, Employment or Training), ma anche donne e persone con disabilità, con aziende del settore tecnologico e digitale secondo un percorso pensato per offrire loro, l’opportunità di scoprire nuove prospettive formative e professionali. Molte le attività che si sono svolte, tra cui la presentazione delle aziende partecipanti, sessioni di speed networking con i recruiter e un aperitivo di networking per favorire la creazione di contatti. "Crediamo fortemente nel potenziale dei nostri giovani e nel sostegno alle categorie più deboli, e vogliamo offrire loro gli strumenti per costruire un futuro professionale di successo", dichiara l’assessore Monica Manneschi.