Coniglio, tagliata, stinco. Domenica di sagre e feste

Domenica di sagre e feste paesane. Ultimo giorno oggi ad Alberoro dove si svolge la Sagra del coniglio fritto e della tagliata. Al campo sportivo ci saranno tagliate accompagnate con porcini, rucola e grana, pepe verde e rosmarino. Non mancherà inoltre il meglio della cucina della Val di Chiana e per i buongustai anche il coniglio fritto della massaia. Gli stand apriranno alle 20 e si potrà mangiare anche la pizza. L’Associazione Sportiva Fratta Santa Caterina organizza la 26ª edizione della Sagra della Pastasciutta a Fratta, frazione del Comune di Cortona. L’evento si svolge al Campo Sportivo di Fratta ancora oggi 16 giugno. "È un appuntamento irresistibile per chiunque apprezzi gli eccellenti primi piatti tradizionali di questa incantevole parte della Toscana, ma non solo - spiegano gli organizzatori - La pasta qui è un rito, e la lista dei primi piatti disponibili nel menù è lunga. Citiamo gnocchi al sugo di coniglio, rigatoni al ragù bianco, spaghetti alla gricia, pici al sugo d’ocio, tagliatelle al cinghiale. Per i vegetariani pici all’aglione, pasta al pomodoro fresco. Chi poi desiderasse andare oltre la pasta non ha che l’imbarazzo della scelta tra tante specialità di antipasti, carne e pizza". Oggi a Capolona, Sagra dello Stinco. Al circolo Aps il Ponte, in via dei Tiratoi 2, gli stand gastronomici accoglieranno con un menù che, oltre allo stinco, prevede primi piatti, carne alla griglia e pizza. La serata sarà allietata balli con le migliori orchestre e dj set allo spazio giovani. Il borgo di Raggiolo ospita oggi la Festa di Transumanza. In programma un ricco calendario di iniziative per tutta la famiglia: mercatini, laboratori, animali, spettacoli, arte di strada, gastronomia, musica.