“Congratulazioni a Giacomo Bifaro: ancora un successo sportivo"

Arezzo, 4 ottobre 2021 - “Una bella soddisfazione per Giacomo Bifaro, l’aretino residente a Cesa, vincitore della medaglia d’argento ai mondiali di powerlifting in Svezia nella categoria Junior 120+kg. A Giacomo vanno le mie congratulazioni, a nome di tutta la città, orgogliosa ancora una volta per il conseguimento di un importante risultato sportivo. Due considerazioni: stiamo inanellando una serie di successi in sport meno conosciuti e questo dimostra come il dinamismo e la bontà del movimento aretino siano di primo livello. La seconda è scherzosa: la disciplina sportiva del powerlifting consiste nel sollevamento pesi. A leggere i suoi risultati, 360, 222,5 e 300 chili, per un totale di 882,5 sollevati, mi viene da pensare che sia meglio ringraziarlo senza strette di mano” scherza l’assessore Federico Scapecchi.