Conferenza sul matematico Pacioli: all’incontro anche Giani

Sansepolcro insiste con la valorizzazione della figura di Luca Pacioli, alla luce oltretutto del rapporto instaurato con i messicani del Gruppo Salinas. E ci sarà anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all’evento di grande rilievo culturale e scientifico in programma stamani (inizio ore 10.30) nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, su iniziativa dell’amministrazione in collaborazione con il consiglio regionale. "L’opera innovativa di Luca Pacioli". L’incontro rappresenta un’occasione straordinaria per approfondire l’eredità intellettuale di Luca Pacioli, genio della matematica e padre della partita doppia, le cui opere hanno segnato in modo indelebile lo sviluppo della scienza contabile e del pensiero matematico nel Rinascimento.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Giani, del sindaco Fabrizio Innocenti; di Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università di Urbino e degli assessori Valeria Noferi e Francesca Mercati, l’intervento principale sarà affidato a Massimo Ciambotti, professore ordinario del dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università di Urbino, che guiderà il pubblico in un’analisi approfondita dell’innovazione apportata da Pacioli nel campo dell’economia e della contabilità. Ospite di eccezione della conferenza sarà Javier Arturo Ferrer Báez, direttore generale di revisione contabile del Gruppo Salinas e responsabile del progetto internazionale "Redescubriendo un Genio: Luca Pacioli", che si propone di riscoprire e valorizzare la figura del matematico biturgense su scala globale. A moderare l’evento sarà Francesco Del Teglia, che guiderà il dibattito e favorirà il confronto tra i relatori e il pubblico presente.

Questa conferenza rappresenta un’importante occasione per Sansepolcro, città natale di Pacioli, di riaffermare il proprio legame con il suo illustre concittadino e di promuoverne la conoscenza a livello accademico e internazionale; si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, che mira a coinvolgere studiosi, studenti e cittadini in un percorso di riscoperta della figura di Pacioli e del suo impatto sulla cultura moderna.