Confcommercio giovani, Paco Mengozzi eletto presidente interprovinciale di Firenze e Arezzo

Arezzo, 3 aprile 2024 – Paco Mengozzi è il nuovo presidente del consiglio interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Firenze e Arezzo.

La nomina è arrivata dal neonato consiglio direttivo che andrà a rappresentare i giovani titolari d’impresa del commercio, turismo e settore terziario delle due grandi province della Toscana.

Al suo fianco, in veste di vicepresidente, l’empolese Giacomo Forconi titolare della Effe Diligence srl SB, azienda formativa e di consulenza integrata diventata Società Benefit. Realtà che si impegna, quindi, a perseguire finalità di beneficio comune su persone, comunità, territori e ambiente in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Mengozzi - padre di due figli e già alla guida del sindacato - è fondatore dello spazio di coworking We52100 oltre a ricoprire il ruolo di direttore artistico del Men/Go Music Fest, festival musicale di riferimento della città di Arezzo che quest’anno festeggia le venti edizioni.

Il popolare “Paco” collabora anche con About Entertainment e Woodworm, etichetta aretina che ha lanciato artisti del calibro di Motta, The Zen Circus La Rappresentante di Lista protagonisti delle ultime edizioni del Festival di Sanremo.

Il neopresidente lavorerà per i prossimi cinque anni insieme ai consiglieri Alessia Di Costanzo, Giovanni Ermini, Valentina Fazzuoli, Luca Fragalà, Alessandra Galeazzo, Elisa Guazzini, Bianca Mantovani, Niccolò Minozzi, Davide Paghi, Lorenzo Pagliai, Silvia Plebani e Filippo Zeppi, imprenditori attivi nel campo del commercio, ristorazione, fotografia, eventi, assicurazioni, cooperative, comunicazione e turismo.

A curare la segreteria sarà sempre Saverio Crestini. “Formazione e incontri con esperti del settore per comprendere al meglio l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale saranno tra i primi obiettivi del gruppo – spiega Paco Mengozzi - il mondo delle imprese si trova nel pieno di una grande trasformazione, per questo è necessario prepararsi adeguatamente al cambiamento con il supporto di professionisti del settore.

Lavoreremo inoltre sul networking per conoscere nuove realtà giovanili e cercheremo di ampliare la nostra forza di rappresentanza sul territorio. Ci concentreremo anche sull’educazione finanziaria, fondamentale per poter aprire e gestire una piccola media impresa, e lavoreremo per promuovere politiche sostenibili per le imprese che vogliono rimanere al passo coi tempi”.