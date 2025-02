Confartigianato aretina prima in regione. I finanziamenti alle imprese volano a +20%

AREZZOPrestiti alle piccole imprese ai minimi dal 2021, ma Arezzo segna un’inversione di tendenza e "Con un +20% nei finanziamenti, siamo per il terzo anno consecutivo la migliore associazione in Toscana" spiega il presidente di Confartigianato Arezzo, Maurizio Baldi. "Abbiamo curato l’accesso a oltre 20 misure agevolative a favore dei nostri associati, sia a livello regionale che nazionale – spiega Maurizio Baldi, - Tra le più apprezzate ci sono quelle a sostegno dell’export, della digitalizzazione e dell’innovazione 4.0, oltre ai finanziamenti per la transizione energetica 5.0 e l’installazione di fonti rinnovabili.

Le imprese aretine hanno dimostrato grande determinazione nell’intraprendere percorsi di innovazione, riuscendo a superare le complessità tecniche e burocratiche grazie al supporto dei nostri esperti". Accanto al supporto finanziario, Confartigianato Arezzo continua a puntare su formazione e sostenibilità come strumenti per rafforzare la competitività delle imprese. "Per noi è motivo di orgoglio ricevere per la terza volta un riconoscimento nazionale per il nostro impegno – commenta il presidente Baldi -. La formazione è un elemento fondamentale per rendere gli imprenditori consapevoli delle opportunità disponibili".