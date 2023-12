Concorso olio d’oliva. Ecco il podio

Jane Hamlyn per il fruttato, Ademaro Mazzieri per l’equilibrio e Flavia Ferranti per la tipicità. Sono questi i vincitori dell’edizione 2023 di Eleiva Cortonensis, il concorso per i migliori olii d’oliva extravergine di Cortona. Un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, insieme all’associazione Frantoiani cortonesi ed ha visto la partecipazione di circa 80 produttori di olio. Collaborano alla manifestazione le associazioni Cia, Coldiretti e Confagricoltura ma anche realtà del territorio dove si sono tenuti i concorsi locali come la Montagna cortonese, la Proloco Val di Pierle, la Polisportiva Val di Loreto, la Proloco di Centoia, il Centro sociale di Terontola e la Proloco di Farneta. Il territorio comunale è stato suddiviso in sei distretti facenti parte ad altrettante proloco o associazioni locali dove si sono svolte le fasi preliminari.