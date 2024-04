Concorso di pittura . Gli studenti premiati

Ieri mattina all’Istituto Varchi di Montevarchi si sono svolte le premiazioni del concorso "Mutar d’Ale", intitolato al Maestro e pittore Giuliano Pini. Molti gli studenti dei licei artistici che hanno partecipato, inviando i propri elaborati da ogni parte d’Italia. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Cavriglia, paese in cui Pini ha vissuto per buona parte della sua vita, ha visto la collaborazione del plesso montevarchino, con il patrocinio della Regione Toscana. Gli studenti vincitori dei primi tre premi del concorso sono tutti del Liceo Artistico "Varchi". Sul podio più alto Mattia Di Nolfo, al secondo posto si è classificato Emanuele Tue Benucci e al terzo la studentessa Emma Rubbioli. Un omaggio ad un pittore morto il 27 maggio 2017 e che, nei suoi anni vissuti, ha partecipato in maniera dinamica alle attività, culturali della comunità di Cavriglia, traendone slancio e vitalità artistica. Era presente alla cerimonia anche Roberta Romanelli Pini, moglie del pittore, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa, che permette alle studentesse e agli studenti di esprimere tutta la loro creatività. "Da tre edizioni il titolo del concorso è diventato "Mutar d’Ale" – ha spiegato - per ricordare un’antologia edita nel 1962, dove c’erano le illustrazioni di Giuliano e di altri giovani pittori. Da lì è nata l’idea di far interpretare ai ragazzi delle poesie e delle prose." Del Liceo Artistico "Varchi", quattro classi dell’indirizzo Grafico hanno preso parte al concorso. "Quest’anno il lavoro era impegnativo - ha detto la docente Tiziana Senesi - perché consisteva nella realizzazione di un libro d’artista sulla poesia di Eugenio Montale "La Casa dei Doganieri". Nonostante la difficoltà del testo scelto, i lavori esposti sono molto belli, siamo davvero contenti del risultato".