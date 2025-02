Concerto in casa dei Punkcake. Il gruppo si esibirà al palazzetto

E’ il loro primo concerto in Valdarno dopo la straordinaria esperienza di X Factor. Il 22 febbraio prossimo i Punkcake, la band valdarnese balzata agli onori della cronaca nazionale per la partecipazione al talent di Sky, prenderanno parte ad un grande evento musicale che si terrà al Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini. Evento presentato ieri e organizzato dal circolo Arci del Restone, a cui i ragazzi sono particolarmente legati. La loro avventura è infatti partita qui e non è un caso che 48 ore la loro eliminazione da X Factor abbiano deciso di riabbracciare gli amici proprio all’interno del locale che si affaccia sulla Regionale 69, al confine tra le province di Arezzo e Firenze.

Il 22 febbraio, sul palco, ci saranno anche i The Fools, altri concorrenti del programma di Sky, accompagnati da Diana Gllom. Non solo musica. La giornata, infatti, consentirà di offrire una panoramica sulle attività promosse dalla consulta giovanile del Comune di Terranuova e sulle iniziative organizzate dalle realtà associative locali dedicate ai giovani. La kermesse inizierà alle 18 con un’intervista alle band condotta dal consiglio dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e dalla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini. Inoltre, la serata sarà il palcoscenico ideale per confrontarsi proprio con la Consulta giovanile comunale, un organismo che mira a promuovere il protagonismo giovanile, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni locali.

Alle 21 spazio al concerto con protagonisti principali Damiano Falcioni, Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore e Sonia Picchioni e la loro musica. Si esibiranno anche con brani inediti del loro nuovo album. "Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di divertimento e cultura – ha detto Giulia Bigiarini, assessora alle politiche giovanili – ma anche un segnale di grande importanza per il rilancio delle iniziative giovanili nel nostro Comune. Siamo felici di supportare i ragazzi e le ragazze in progetti che abbiano un impatto positivo sulle loro vite e sulla comunità. La musica è un linguaggio universale che unisce e questa serata vuole essere un’opportunità di crescita per tutti i giovani di Terranuova Bracciolini."

E’ stato infine ricordato come l’evento rappresenti una tappa importante per valorizzare il dinamismo giovanile e promuovere nuove iniziative che possano stimolare la partecipazione attiva nella vita sociale e culturale del comune. È possibile acquistare su CiaoTickets al costo di 10 euro.