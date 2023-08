Concerto e reading stasera a Spazio Seme Aneddoti, testi e musica con "Storie jazz"

Jazz a Spazio Seme stasera dalle 21,15 per la serata concerto e reading dal titolo "Storie jazz" in via del Pantano 36. Musica e letture per ripercorrere i più bei brani del jazz, un repertorio accompagnato da narrazioni su curiosità e aneddoti. Le origini, i personaggi, la canzone spiritual tradizionale afroamericana con brani come "Sinnerman" e "Joshua feet the battle of Jericho" portati al successo da cantanti impegnate anche sul fronte diritti, Nina Simone, Mahalia Jackson. Ma anche un omaggio allo swing di Frank Sinatra, alle ballate. Sul palco la voce di Gianni Bruschi, la tromba di Ivan Elefante, Francesco Sarrini al contrabbasso, Federico Nuti piano, Saverio Cacopardi batteria, letture di Francesco Botti.