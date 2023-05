Concerto di fine anno degli allievi della Scuola di Musica le 7 Note

Oggi alle 16, allievi, docenti e gruppi d’insieme della Scuola di Musica Le 7 Note si esibiscono in concerto alla la CaMu la Casa della Musica di Arezzo nel Palazzo di Fraternita dei Laici, in Piazza Grande, per il concerto di fine anno. A calcare il palco di CaMu ci saranno giovani musicisti che fanno parte delle classi di violoncello di Lisa Napoleone, di musica da camera di Marta Lazzeri e Fabiana Russo, di flauto di Elisa Boschi, l’Orchestra Musicasempre diretta da Marco Scicli e il Coro Pop bambini guidato e diretto da Silvia Vajente. Una grande festa in musica che dopo l’esibizione dei solisti e dei gruppi da camera vedrà la presenza dei due gruppi d’insieme che le 7 Note propongono alla cittadinanza gratuitamente, per favorire l’educazione musicale di base e la coesione sociale. Il Coro Pop è realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo. Le lezioni, completamente gratuite, sono ospitate nel corso dell’anno nella sala soci del Centro Coop.fi di Viale Amendola ad Arezzo. Il coro ha un approccio inclusivo che si pone come obiettivo quello di far conoscere il primo e più istintivo degli strumenti musicali: la voce. L’Orchestra Musicasempre permette invece a bambini che non hanno mai suonato prima di imparare gratuitamente uno strumento, con particolare attenzione verso i soggetti svantaggiati.