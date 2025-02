Concerto dei Punkcake. La band valdarnese suona al Pala OpenBox

Tutto pronto per la prima uscita ufficiale in Valdarno dei Punkcake. La band composta da Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno Bernardoni si esibirà questa sera al Pala OpenBox di Terranuova nell’ambito della Red Fest. Una tappa che sancisce il ritorno a casa del gruppo valdarnese che ha scalato X Factor guadagnando la semifinale del talent show targato Sky Uno. Una serata che arriva proprio in concomitanza con l’annuncio delle date del tour nei club che prenderà il via il prossimo maggio, quando indicativamente uscirà il primo album della formazione che ha iniziato a muovere i primi passi nel 2020 e in pochissimo tempo ha raggiunto uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. Si parte il 2 maggio all’Alcazar Live di Roma in zona Trastevere, si prosegue il 3 maggio al Covo Club di Bologna, infine il 9 maggio al Legend Club di Milano. Questi per ora gli appuntamenti fissati, con il gruppo punk che uscirà nuovamente dalla Toscana per suonare, dopo il successo dello scorso 5 febbraio all’Arci Bellezza di Milano con Danielle. Per quel concerto i biglietti erano andati sold out in 24 ore già a dicembre.

A maggio mancano ancora tre mesi, mentre l’evento di oggi che avrà luogo nella città di Poggio va oltre la musica, perché intende rappresentare una tappa importante per valorizzare il dinamismo giovanile e promuovere nuove iniziative che possano stimolare la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale delle nuove generazioni. La Red Fest offrirà anche una panoramica sulle attività promosse dalla consulta giovanile del Comune e le iniziative organizzate dalle realtà associative locali dedicate ai giovani. L’evento inizierà alle 18 con un’intervista alle band che si esibiranno condotta dal Consiglio dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e dalla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini. Dalle 18 alle 20 si terranno una mostra fotografica a cura di Jim Strav e Martino Cortigiani e una mostra stilistica curata da Carlotte e The Cube, alle 19 verrà invece proiettato un video dal titolo "Le associazioni ci raccontano", mentre alle 19,30 sarà presentata in anteprima la nuova Consulta giovanile del Comune di Terranuova. Alle 20,30 apertura dei cancelli per il concerto di Punkcake, Diana Gloom e The Foolz, anche quest’ultimi concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Alle 21 spazio poi per il concerto, un’opportunità per coinvolgere attivamente la comunità sulle tematiche giovanili.

Per chi desidera, ci sarà anche la possibilità di cenare grazie all’organizzazione dei ragazzi del Red Stone. La giornata incentrata su musica e cultura con i più giovani al centro è organizzata dal circolo ARCI del Restone, dal Comune di Terranuova Bracciolini con il patrocinio della Regione Toscana. I biglietti per assistere al concerto sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com al costo di 10 euro.