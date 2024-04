Concerti no stop, la mappa dei big. Le stelle di Sanremo sbarcano qui

Cominciate a cantare. L’estate aretina si colora di musica, concerti e festival. Tantissimi i big annunciati che saranno protagonisti di altrettanti rassegne sparse tra Arezzo e provincia. Eugenio Finardi, Enzo Jannacci, Frida Bollani Magoni, sono solo gli ultimi assi calati, che andranno a comporre il cartellone estivo del festival Naturalmente pianoforte in programma in Casentino a luglio. Ma luglio in generale sarà un mese pieno zeppo di appuntamenti. Protagonisti al Prato di Arezzo saranno i tanti big della ventesima edizione del Mengo Music Fest. Tra i nomi già ufficializzati ci sono quelli di Dargen D’Amico, reduce dal successo di Sanremo col brano "Onda Alta" e Rose Villain che all’Ariston ha portato invece "Click Boom". Artisti che saliranno sul palco aretino rispettivamente il 13 e 10 luglio. Prima di loro ad aprire il festival il 9 luglio sarà la musica di Africa Unite, mentre il 12 luglio headliner della serata del venerdì sarà il dj internazionale Mura Masa. In arrivo cinque serate, quest’anno tutte ad ingresso gratuito, al parco del Prato, per una maratona di concerti e djset. Ma ad aprire le danze dei festival estivi sarà il Cortona Comics. Sul palco dello Stadio comunale Santi Tiezzi il 30 maggio si passeranno infatti il testimone un tris di artisti imperdibili. La star della serata sarà un nome attesissimo: Achille Lauro, che, da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo, porterà sul palco il suo "Summer Fest. A Rave Before L’Iliade", un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Achille Lauro arriva a Cortona dopo il successo di "Ragazzi Madre – L’Iliade" il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera e dopo mesi in testa alle classifiche con la sua "Stupidi Ragazzi".

A chiudere la serata del 30 maggio sarà Alfa, che porterà a Cortona una tappa del suo tour "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato". Il cantautore è anche lui reduce dall’ultimo festival della canzone italiana dove ha partecipato con il brano "Vai". Proprio a Sanremo Alfa ha duettato con Roberto Vecchioni sulle note di "Sogna, ragazzo, sogna".

L’organizzazione della manifestazione è a cura di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest e i biglietti per il concerto sono già in prevendita presso Cortona Sviluppo o su Ticket One.

Il mese di agosto ad Arezzo sarà scandito come di consueto dalle note immancabili del concorso Polifonico internazionale con cori e formazioni in arrivo da ogni paese.

Intanto per scaldare i motori e iniziare a cantare in vista dell’estate 2024, il 24 aprile arriverà Massimo di Cataldo. L’artista sarà in concerto a Monte San Savino per festeggiare trent’anni di carriera. Massimo Di Cataldo festeggia appunto la sua longeva maratona artistica e, come anteprima della tournee estiva "30 anni insieme tour" si esibirà in concerto, mercoledì 24 aprile alle 21.30 a Monte San Savino, nell’Area Armando Diaz.

In contemporanea alla tournee, il 19 maggio, uscirà "30 Anni insieme" la nuova raccolta di Massimo Di Cataldo che contiene undici brani del suo repertorio oltre ad un pezzo inedito.