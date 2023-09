Con "Fiabe Jazz" Cenerentola diventa "Rock!" a Terranuova Questa sera, alle ore 21.15, in Piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini, andrà in scena lo spettacolo "Fiabe Jazz - Cenerentola Rock!", un format di teatro e musica che trasporta grandi e piccoli nel mondo della fantasia. Un gioco di immagini, suoni e parole che coinvolge il pubblico in un'esperienza unica.