Comunicazione: corso per coppie

Si parlerà di comunicazione non violenta nella coppia e di come gestire i conflitti domani all’Auditorium dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza. L’iniziativa vede la regia della Asl Toscana sud-est, in collaborazione con l’unità funzionale assistenza sociale Valdarno, SerD Valdarno e sportello d’ascolto per uomini maltrattanti di Coeso. A partire dalle ore 15 gli interventi, a partire dalla responsabile ostetrica dell’unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai. Previste poi le relazioni dello psicologo Marco Cinci e dell’assistente sociale Emanuela Palazzi, entrambi del Sam. L’incontro è rivolto soprattutto alle coppie che sono in procinto di diventare genitori o che lo sono già da qualche mese. "Questo evento nasce dalla volontà di promuovere un sano approccio relazionale durante la prima, delicata fase della genitorialità – sottolinea la dottoressa Mugnai – questi momenti, per quanto bellissimi, possono modificare gli equilibri di coppia ed è importante imparare ad agire prima per evitare conflittualità che possono anche sfociare in manifestazioni violente. Per questo - ha aggiunto - riteniamo necessario un dialogo aperto con i neo genitori o con coloro che si stanno preparando alla nascita di un figlio per offrire alcuni strumenti utili per affrontare con serenità i cambiamenti e le nuove dinamiche che possono avvenire nella coppia". "La prevenzione della violenza è un tema complesso quanto necessario – evidenzia la direttrice della zona distretto Valdarno, Stefania Magi – utile a intraprendere un percorso di consapevolezza che eviti di portare alle manifestazioni di conflitti violenti". Insomma un appuntamento molto importante a cui potranno partecipare i cittadini liberamente. Un modo per approcciare un tema di grande interesse che riguarda direttamente le coppie genitoriali, in particolare quelle che lo diventeranno a breve.