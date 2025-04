Comune di Arezzo: aperte le dichiarazioni di disponibilità per scrutatori, segretari e presidenti di seggio

Arezzo, 18 aprile 2025 – In vista dei referendum abrogativi che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 il Comune di Arezzo invita gli elettori iscritti nelle liste elettorali a presentare la propria dichiarazione di disponibilità per svolgere le funzioni di scrutatore, segretario o presidente di seggio.

La Commissione elettorale comunale nominerà gli scrutatori attingendo prioritariamente dall'albo aggiornato a gennaio 2025, tra il 14 e il 19 maggio. Successivamente, in caso di necessità di sostituzioni, l'Ufficio elettorale farà ricorso a un elenco aggiuntivo di elettori disponibili, formato sulla base delle dichiarazioni pervenute.

Possono presentare la dichiarazione di disponibilità tutti gli elettori del Comune di Arezzo, anche se non iscritti agli albi degli scrutatori o dei presidenti di seggio: i nominativi saranno inseriti in una banca dati e utilizzati in ordine di sorteggio in caso di improvvisa assenza dei componenti titolari.

Per ricoprire il ruolo di Presidente e Segretario è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, per la funzione di scrutatore è sufficiente aver assolto agli obblighi scolastici.

Il personale di seggio sarà impegnato sabato 7 giugno dalle ore 16:00 per la costituzione del seggio, domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per le votazioni e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00 per le votazioni seguite dallo scrutinio.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate entro venerdì 16 maggio tramite i moduli online disponibili per presidente e segretario e per scrutatore (https://comunediarezzo.typeform.com/segrpres2025?typeform-source=www.comune.arezzo.it , https://comunediarezzo.typeform.com/scrutatori2025?typeform-source=www.comune.arezzo.it) oppure compilando i moduli scaricabili e inviandoli via PEC all’indirizzo [email protected], via mail a [email protected] o consegnandoli, previo appuntamento, allo Sportello Unico o all'Ufficio Elettorale.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d'identità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Arezzo ai numeri 0575 377239-209 o via mail a [email protected]