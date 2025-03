Comunali. Prove ’tecniche’ per un’intesa

In vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno nella primavera del 2027, il centrosinistra di Sansepolcro ha dato il via alle prove d’intesa per costruire condivisione e consenso fra le varie forze sulle tematiche più importanti che riguardano città e territorio. L’evento, intitolato "Collettivamente", ha visto nei giorni scorsi a Podere Violino la partecipazione di diverse decine di persone, non solo militanti di partito, coinvolte nei vari tavoli di discussione.

A coordinare le operazioni il team della cooperativa SocioLab di Firenze, specializzata nel facilitare spazi di democrazia e di cittadinanza attiva per una maggiore partecipazione di cittadini e portatori di interesse alla costruzione delle politiche pubbliche. Alessandro Del Bene, segretario dell’unione comunale del Pd, ha espresso soddisfazione per la qualità delle idee prodotte e del confronto aperto, auspicando un allargamento del dibattito anche ai giovani".

Gli ha fatto eco Catia Giorni del Movimento 5 Stelle: "Sono arrivate tantissime proposte che si trasformeranno in documenti e saranno la base per tutto il lavoro che andremo a fare per costruire una Sansepolcro diversa, insieme a diverse persone non necessariamente dello stesso orientamento politico", ha detto.

Per Alleanza Verdi e Sinistra, rappresentata da Luca Gabrielli, è stata un’iniziativa di cittadinanza e un modo per uscire dalla logica che vede sempre i leader di partito calare dall’alto le decisioni, nonchè un modo più efficace per attrarre i giovani. Sull’aspetto della partecipazione per costruire la città del futuro hanno insistito Nicolò Canicchi di Italia Viva e Alessio Antonelli di "Insieme Possiamo".