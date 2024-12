Colpo paramilitare alla Nuova Rezzacchi: furto milionario di pelletteria destinata a Prada

Un colpo in stile paramilitare ha colpito un'altra azienda nell’Aretino, questa volta una azienda di pelletteria. L'obiettivo del commando è stata la Nuova Rezzacchi, situata in località Malafrasca di Pergine, nota per la produzione di prodotti in pelle di alta qualità per grandi griffe della moda.

Alle 3.30 di giovedì notte, l’allarme è scattato. In soli cinque minuti, i ladri sono entrati nei due capannoni dell’azienda e hanno fatto razzia. Prima del furto, hanno messo in atto un blitz da film: le strade d’accesso sono state disseminate di chiodi e cinque auto rubate sono state utilizzate per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Una Panda è stata lanciata contro il cancello dell'azienda, permettendo a un furgone bianco di entrare e caricare la refurtiva.

Il blitz ha causato disagi anche al traffico mattutino sulla statale 69, intasata di pendolari. Il proprietario dell'azienda non ha ancora stimato il valore del bottino, ma si parla di mille pezzi tra cinture, borse e contenitori destinati a Prada, già pronti per la consegna. Il valore potrebbe avvicinarsi al milione di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini. Gli investigatori escludono collegamenti con i furti agli orafi, ma la banda potrebbe essere collegata ai colpi nel distretto della pelletteria del basso Valdarno.