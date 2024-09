Colpo in farmacia in pieno giorno . Rubati duemila euro di prodotti

Sono entrate e come se niente fosse hanno preso oltre duemila euro di prodotti. Soprattutto creme per il viso e altri prodotti di bellezza. O almeno: così sembrerebbe dai primi riscontri. Il saccheggio è andato in scena in pieno giorno a Castiglion Fiorentino, alla farmacia San Giovanni praticamente lungo la Sr71.

Si tratta di una delle zone più trafficate del paese anche per la vicinanza di molte attività tra cui il Conad. Il via vai di gente è intenso tutti i giorni in quello che è uno degli snodi cruciali del paese della torre del cassero..

Giovedì scorso tre donne sono entrate nella farmacia ed hanno iniziato a frugare tra la merce esposta, intascando man mano creme ed altri prodotti. Il valore stimato è di circa duemila euro.

A dare l’allarme alle tre farmaciste è stata una cliente che aveva fiutato qualcosa che non andava. Le tre signore in coda stavano frugando merce dagli scaffali senza passare dalla cassa. Le stavano nascondendo tra i vestititi.

A questo punto le farmaciste si sono rivolte alle tre donne in questione che hanno fatto finta di niente. Hanno fatto vedere loro tutto ciò che conteneva la loro borsa- cioè nulla -; ma in verità sembrerebbe che avessero nascosto le creme nei loro vestiti.

Così le lavoratrici hanno riferito alle forze dell’ordine. Non potendo perquisire le tre signore, le farmaciste hanno chiamato il 112. Ma intanto le tre se ne erano andate.

Tutto quello che era successo è stato ripreso dalle immagini di sorveglianza che hanno catturato anche le scene esatte del furto.

I carabinieri della stazione di Castiglion Fiorentino sono arrivati sul posto e si sono fatti spiegare quanto era successo. I militari dell’Arma si sono subito messi al lavoro e sono sulle tracce delle tre donne che sono incorso di identificazione. i carabinieri sono aiutati anche dal sistema di videosorveglianza del locale.