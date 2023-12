Colazione tra i tesori etruschi. Si rinnova a Capodanno l’appuntamento al Maec

Una tradizione che si ripete di anno in anno con successo. Il Maec è pronto ad ospitare la Colazione al Museo. Il primo gennaio, nelle sale di Palazzo Casali, Terretrusche con la collaborazione dell’Accademia Etrusca e del Comune di Cortona va in scena la 15esima edizione dell’evento che anche quest’anno promette di far parlare di sé. Quando la maggior parte dei musei nazionali resta chiuso, Cortona sceglie di andare controcorrente dando vita ad un’iniziativa che attrae visitatori da ogni parte d’Italia che scelgono di passare le vacanze di fine anno nella cittadina Etrusca (info boxoffice.terretrusche.com). L’edizione di quest’anno catapulta il visitatore nel fascino delle atmosfere del ‘500 con i saloni di Palazzo Casali elegantemente imbanditi, riscoprendo i costumi ed i sapori del Rinascimento italiano. Ad accompagnare in questo viaggio del tempo ci penserà un padrone di casa d’eccezione: "Messer Luca da Cortona".

La Colazione al Museo di quest’anno, infatti, vuole essere un’ulteriore omaggio alla figura di Luca Signorelli che proprio nel 2023 è stato protagonista in città di una mostra di assoluto prestigio internazionale voluta per celebrare i suoi 500 anni dalla morte. "Reputo importante continuare la tradizione della Colazione al Museo, far vivere un luogo dedito alla cultura in maniera più lucida e conviviale è un modo per avvicinare le persone ai nostri tesori artistici", conferma Francesco Attesti assessore alla cultura del Comune di Cortona. L’ evento, come detto, è stato ideato e viene da sempre organizzato da Terretrusche, che può contare sul prezioso sostegno degli operatori del territorio, la rinnovata partecipazione dell’associazione Cuochi Arezzo, del Consorzio Vini Cortona e di ospiti speciali della Valdichiana Aretina e Senese. "La partecipazione attiva all’evento degli operatori economici del territorio, attraverso la degustazione delle proprie specialità gastronomiche, è segno evidente del rapporto che il Museo ha costruito negli anni", conferma Vittorio Camorri di Terretrusche Events. "Il successo di questa iniziativa è proprio la capacità di fare rete tra la valorizzazione del territorio, beni culturali, eccellenze enogastronomiche e artigianali e ha contribuito negli anni alla crescita di questo evento unico nel suo genere". Visto il successo della precedente edizione anche quest’anno ripresenteremo il modello della colazione diffusa, per permettere ai visitatori di godersi appieno la visita del Museo Maec.

Laura Lucente