Colazione in rosa con le giornaliste. L’appuntamento di Confesercenti

AREZZO"Imprenditrici e giornaliste insieme per una colazione prima di iniziare la giornata lavorativa e alla vigilia della Festa della Donna. Una data quindi simbolica che intendiamo istituzionalizzare facendo diventare l’appuntamento un evento annuale". Così Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti Arezzo che ieri ha organizzato una colazione in rosa tra le imprenditrici di Confesercenti Arezzo e le giornaliste aretine. Le titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi hanno incontrato le addette del mondo della comunicazione di fronte a una tazzina di caffè a Le Cattive Abitudini. Un evento tutto femminile per stare insieme tra donne, confrontarsi e valorizzare il lavoro di chi porta avanti quotidianamente la propria professione. Nell’occasione è stato consegnato il premio Impresa donna 2025 a Anna D’Ambrosca, la guardia giurata che alcune settimane fa è stata coinvolta in uno spiacevole episodio durante il proprio lavoro all’interno del supermercato Gala a Campo di Marte. Un’aggressione balzata alla cronaca locale e che ha suggerito alle donne imprenditrici di consegnarle il riconoscimento per dimostrale vicinanza. "Il tema della sicurezza in città - aggiunge Alvisi - così come nei luoghi di lavoro è sempre caro alle imprenditrici e quindi il premio simbolicamente riconosce nella guardia giurata una figura che quotidianamente è impegnata in città a difesa delle attività commerciali e della clientela". E durante l’incontro sono stati sintetizzati anche gli obiettivi delle imprenditrici di Confesercenti Arezzo. "Alla colazione con le giornaliste - ha spiegato Alvisi - seguirà, un caffè o un tè con le donne appartenenti alle forze dell’ordine, con le addette del soccorso, delle associazioni e dello sport, compreso le donne impegnate in politica".