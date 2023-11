Cna, rassegna sul valore dell’amore

Colori e creatività per dire "no" alla violenza sulle donne: ad Arezzo torna la mostra "Amare è un’altra cosa". Da oggi la Galleria Artigiànato di Palazzo Chianini Vincenzi ospita per il secondo anno la mostra d’arte moderna e contemporanea dedicata al contrasto alla violenza di genere. "Questa esposizione è frutto della collaborazione tra Cna, gli artigiani della Galleria Cesalpino, l’associazione Art-Eco e Pronto Donna - dice Elisa Cencini, presidente Cna Impresa Donna Arezzo – è una testimonianza visiva e narrativa di una piaga sociale che purtroppo persiste, nei termini e nei modi drammatici riportati dalla cronaca quotidiana. Come Presidente del Gruppo Donne Cna Arezzo, il tema mi sta particolarmente a cuore. In qualità di imprenditrici, dobbiamo trasmettere un messaggio forte di sensibilizzazione su una piaga che coinvolge anche l’ambito scolastico e le istituzioni. Il titolo stesso della mostra sottolinea l’importanza di una voce forte e univoca su questo tema per dare contribuire alla lotta sulla violenza di genere".

Attraverso le cinquanta opere pittoriche e scultoree, gli artisti lanciano un messaggio forte e chiaro sull’importanza di combattere abusi e prevaricazioni. Tra gli eventi in programma oggi alle 17 la presentazione delle poesie del "Poeta della Rosa" Adriano Lubrano e dei "Maestri di luce" Pietra Barrasso. Il 3 dicembre alle 18 sfilata di moda.