Cna piange la scomparsa di Giuseppe Serafini, presidente Cna pensionati

Arezzo, 23 aprile 2025 – Come imprenditore e come rappresentante dei pensionati a livello aretino e toscano, con la sua partecipazione, il suo impegno e la sua umanità, Giuseppe Serafini ha rappresentato un punto di riferimento per CNA a tutti i livelli, attento alle tematiche legate alla terza età e promotore di iniziative vicine ai bisogni dei pensionati del nostro territorio.

CNA Arezzo, nel giorno della sua scomparsa, lo ricorda per il suo impegno sul fronte della sicurezza con le forze dell’ordine del territorio e sempre attento alla rete di collaborazioni pubbliche e private a sostegno del Raduno di Auto e Moto Storiche “Città di Arezzo” e di iniziative benefiche per la comunità.

Protagonista attivo, insieme al presidente regionale e nazionale di CNA Pensionati, della festa regionale dei pensionati toscani del settembre scorso, accanto a colleghi venuti da tutta la regione ad ammirare le bellezze di Arezzo.

Giuseppe Serafini ha saputo interpretare con passione e responsabilità il suo ruolo, contribuendo in maniera significativa alla crescita e al rafforzamento della nostra comunità associativa e dell’intero territorio. Alla sua famiglia va l’abbraccio sincero di tutta CNA Arezzo, unita nel dolore per la perdita di una figura tanto preziosa quanto amata.