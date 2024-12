Cna accanto al Calcit Valdarno come gesto di solidarietà verso chi soffre

Arezzo, 18 dicembre 2024 – Il Natale 2024 si veste di solidarietà con un gesto semplice: essere vicini a chi vive in situazioni di disagio.

Il gruppo dirigente del Valdarno lunedì 16 dicembre ha ospitato nella sede CNA di San Giovanni Marco Ermini, presidente del C.A.L.C.I.T. Valdarno che svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro i tumori a sostegno della diagnosi precoce, la cura e la formazione.

“A nome di Socialnet abbiamo voluto testimoniare la nostra solidarietà all’attività del C.A.L.C.I.T - dichiara il presidente Pernici - con una donazione che esprime vicinanza al territorio nello spirito solidale e attento alle esigenze di chi soffre.

Ci sentiamo a fianco di chi combatte ogni giorno con coraggio, determinazione e speranza. È un messaggio che rivolgiamo ai pazienti, alle famiglie, agli operatori sanitari e ai ricercatori che ogni giorno si impegnano nella cura e nello studio di nuove terapie.

La solidarietà è la chiave per affrontare questa lotta. Uniti, possiamo fare la differenza. Siamo qui a offrire il nostro supporto a chi ne ha bisogno: è anche questo il valore umano e sociale della nostra organizzazione”.

Il presidente Ermini: “ringrazio infinitamente CNA in quanto in un momento economico non esaltante ha comunque deciso di essere vicina alla nostra comunità e alle persone che soffrono, un gesto non scontato ed importante”.