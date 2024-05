Clooney, un giorno in più. L’attore è rimasto in città dopo il ciak al Petrarca. La figlia di Bono nel cast

Il giorno in più. Quello di George Clooney. Il magnetico regista e attore del cinema americano, il più amato dagli italiani non si è lasciato alle spalle Arezzo una volta completato l’ultimo ciak al Petrarca. È rimasto un giorno in più in città e quel giorno lo ha sfruttato per respirare appieno il sapore di una provincia che in parte già conosceva. Con in testa Cortona, dove i suoi blitz gastronomici non sono mai passati inosservati, anche in compagnia della splendida moglie.

La conferma filtra dalle stanze ben informate, anche se restano top secret gli spostamenti dell’attore: si è goduto il buen retiro aretino, senza mettere piede in nessun albergo? O magari ne ha approfittato per scoprire i tesori locali? Difficile dirlo, considerando quanti lo avrebbero assediato, ma possibile. Assedio che è durato fino all’ultimo secondo anche per gli altri protagonisti del ciak.

Tutti meno Sandler, accolto nei piani alti dell’hotel Continentale, uno dei punti di riferimento dei vip in arrivo. E che tra le pieghe del film sono ancora a sorpresa, perchè tra i giovani protagonisti c’era Eve Hewson, già conosciutissima se non altro per essere la seconda dei quattro figli di Bono Vox, uno dei cantanti che hanno fatto la storia degli ultimi venti anni. Era tra i protagonisti del film che sfilavano davanti ai fans, quasi invisibile. Con gli altri artisti ha vissuto a tutto fuoco i giorni di Arezzo: partenza dall’albergo di primissima mattina, una volta addirittura alle 6, poi a dritto fino all’ora di cena. Riservando il dopocena alla grande terrazza panoramica dell’albergo, lassù dove non arrivano i cacciatori di autografi e i flash dei telefonini. Tutto mentre nelle stesse ore un più austero Gianni Amelio girava le riprese di "Campo di battaglia", il suo ultimo film, rispolverando i fasti della stazione di Pescaiola.

Una stazione che potrebbe portare la città in vetrina perchè la storia di Amelio uscirà in autunno, e tradizionalmente il regista è di quelli in prima fila alla Mostra del cinema di Venezia. Arezzo sfilerà in laguna? Probabile. Mentre è certo che in laguna sia sfilato Jim Broadbent, un altro dei coprotagonisti del film di Clooney: nella sua vita non ha vinto solo un Oscar ma anche un Leone d’Oro, per una delle sue interpretazioni. Anche se al Petrarca e in Guido Monaco l’oggetto del desiderio dei fans sono stati Louis Partridge, personaggio emergente a cavallo delle serie Tv, e Billy Crudup, segni particolari: compagno di vita di Naomi Watts. Ma forse Arezzo aspetta con più curiosità di scoprire se la sua passerella nel film di Baumbach, il regista, avrà un riconoscimento sul grande schermo.