Clamorosa spaccatura nel Pd di Castelfranco Piandiscò

Arezzo, 11 marzo 2024 – È un attacco durissimo quello dell'attuale assessore di Castelfranco Piandiscò Filippo Casini. Un attacco frontale al Partito Democratico di Pian di Scò, accusato di non aver voluto fare le le primarie per scegliere il candidato sindaco. Una situazione incandescente quella nel comune dell'altopiano, che vede contrapposti due candidati del Pd, Filippo Casini, appoggiato dal circolo di Faella e Massimo Mandò, appoggiato dal circolo di Pian di Scò. Lo sfogo dell'attuale assessore è di quelli che sicuramente lasceranno strascichi. E' infatti in atto, nei fatti, una vera spaccatura all'interno del Partito Democratico. "In questi ultimi tempi - ha spiegato - sono stato in silenzio sul fronte politico, ma adesso è giunta l'ora di fare chiarezza perché la trasparenza è un valore in cui ho sempre creduto ed è giusto che tutti conoscano i fatti".

"A settembre - ha puntualizzato Casini - mi è stato proposto dal Circolo Pd di Faella, e da molte altre persone del Comune, di candidarmi a Sindaco, con l’obiettivo non solo di rappresentare il mio paese, ma di dar vita ad una prospettiva nuova, con persone giovani e competenti. Dopo un'attenta e lunga riflessione ho dato la disponibilità a mettermi nuovamente a servizio del bene comune, ad una condizione: dare uguale trattamento e attenzione a tutti i cittadini e creare quel senso di comunità che è sempre mancato nel Comune unico. Poi però arrivano i problemi - ha aggiunto - perché oltre alla mia c'e' la candidatura di Massimo Mandò, fortemente voluta dal circolo di Piandiscò senza un minimo confronto".

"Cosi siamo andati avanti per mesi con riunioni inutili, pressioni e altre finte candidature fino all’assemblea del 1 Marzo dove, con una votazione per alzata di mano, la nostra proposta di fare le Primarie è stata bocciata dalla quasi totalità degli iscritti al Pd di Piandiscò. Ecco perché oggi nel Comune di Castelfranco Piandiscò - ha proseguito Casini - il Partito Democratico si trova in una situazione di stallo e di forte difficoltà: il segretario del Circolo Pd di Faella, che ringrazio per la stima e per l'impegno profuso, ha rassegnato le dimissioni e altri si apprestano a farlo in una generale confusione". "Non so cosa accadrà nelle prossime settimane e come sarà possibile uscirne - ha concluso l'attuale assessore - ma di una cosa sono certo: la politica della prepotenza e dell'arroganza ha fatto il suo tempo sia dentro che fuori dal Pd ed è arrivato il momento di mettere in scena un cambiamento vero e proprio".