Civitella investe sullo sport. Via ai cantieri nelle frazioni per tre campi polivalenti

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

Due nuovi impianti sportivi polivalenti, il rifacimento del campo da calcetto e di un altro polivalente già esistenti. Una serie di lavori in partenza tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre e che si concluderanno nell’anno nuovo, andando a creare appunto due nuove aree sportive nelle frazioni di Pieve al Toppo e Albergo e un restyling in quella di Badia al Pino. Ecco il programma della giunta di Civitella in Val di Chiana. Il Comune ha infatti intercettato tre finanziamenti per aree sportive messi a disposizione dalla Regione Toscana. Tre progetti per un importo complessivo di quasi 440 mila euro con l’obiettivo di andare "a investire nell’attività sportiva, nella creazione di spazi pubblici e condivisi dove oltre alla pratica di basket, calcio a cinque e pallavolo sarà possibile soprattutto socializzare". Ecco l’obiettivo che il sindaco Andrea Tavarnesi e l’assessore Ivano Capacci hanno in mente presentando questo progetto che come detto si articola di tre aree distinte. Per quanto riguarda Pieve al Toppo qui il progetto prevede una spesa di 166 mila euro. Di questi più di 134 mila sono stati messi a disposizione dalla Regione. "L’area che sarà al centro dei lavori è quella in via dei Boschi, a lato del centro di aggregazione sociale" spiega l’assessore Capacci. Il prospetto prevede la realizzazione di un campo da pallacanestro dotato ovviamente di tutto il necessario per praticare sport, ma anche la creazione delle linee per il rettangolo da pallavolo, quindi una recinzione e il relativo impianto di illuminazione. Stesso disegno e stessa finalità per l’area individuata nella frazione di Albergo, lungo via Rodolfo Morandi. Qui nei pressi del parcheggio, che comprende già la casa dell’acqua e a ridosso del monumento realizzato in occasione del simposio di scultura per commemorare l’eccidio del giugno 1944, sorgerà la struttura. Un campo polivalente, da basket, pallavolo e calcio a 5, dotato come l’altro suo "fratello" di una recinzione e di un impianto di illuminazione. Costo dei lavori 113 mila euro, di cui oltre 75 mila finanziati dalla Regione Toscana.

Poi c’è l’intervento che si estendo sull’area più ampia di tutte e che interessa le strutture a ridosso della scuola media "Martiri di Civitella". In programma ci sono 158 mila euro di lavori (il finanziamento regionale si avvicina ai 128 mila euro). La relazione tecnica in questione prende in esame la "riqualificazione generale dell’area esterna, eliminando le criticità individuate e riqualificando i due campi esistenti mediante il rifacimento integrale degli stessi". Le strutture, come si legge tra le righe, saranno "smantellati completamente per essere ricostruiti". Verrà regolarizzato il sottofondo, verrà formato un nuovo manto in erba sintetica per il calcetto, mentre per il campo polivalente verrà realizzata "una nuova soletta" andando a tracciare nuove linee di gioco e fornendo poi il materiale necessario per l’attività sportiva (porte, pali, reti e canestri). Verranno installate panchine ed infine anche il "pistino" di atletica verrà completamente ricostruito. A giorni l’inizio dei cantieri con la fine prevista entro e non oltre il 2025.