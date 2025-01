Civitella, completato il percorso lungo le mura

Completato il percorso pedonale adiacente alle mura del borgo di Civitella in Val di Chiana. Un progetto portato a compimento a fine 2024 come da programma dell’amministrazione comunale per un investimento complessivo di 150 mila euro, finanziato con contributo del Gal per 115.303,7 euro.

"Si tratta di un intervento importante e di un’opera di grande valore – sottolineano il sindaco Andrea Tavarnesi (nella foto) e l’assessore Ivano Capacci – La realizzazione di un accesso pedonale posto lungo le mura medievali permette ai visitatori di poter accedere al centro storico del paese percorrendo tutte le mura che costeggiano ad anello l’intero borgo". Gran parte del percorso pedonale è già stato realizzato ed il tratto che in un certo senso chiude il cerchio intorno al borgo è proprio quello collocato sotto le mura della Rocca.

L’intero percorso, compresi i gradini delle scale e dei gradoni, è stato realizzato mediante modellazione del terreno con l’utilizzo di tronchi e picchetti in legno come anche la staccionata posta a protezione del fianco a valle del sentiero. L’accesso al sentiero sarà possibile sia da via della Maestà Tonda che da via Martiri di Civitella.

Il progetto è stato finalizzato a migliorare l’accessibilità ed alla rivalutazione del borgo di Civitella. Il tracciato rappresenta un breve itinerario naturalistico facente parte di un più ampio programma di riqualificazione del paese che prevede in futuro il collegamento del sentiero con l’interno della rocca Castello e quindi con il centro storico.