Civitella cambia volto. Iniziati gli allestimenti per l’arrivo di Mattarella. Le tappe della visita

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

Piazza don Alcide Lazzeri è off limits ai veicoli, anche a quelli autorizzati dei residenti. Da alcuni giorni il cuore del borgo medievale di Civitella è chiuso al transito, ma non certo ai mezzi di lavoro. Già perchè nella giornata di giovedì è iniziato l’allestimento vero e proprio della piazza dove Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, celebrerà il 25 aprile. I lavori sono iniziati dopo che nelle scorse settimane lo staff del Quirinale, personale di Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri ha effettuato più di un sopralluogo a Civitella per delinare le varie tappe e le fasi della visita del presidente. Ecco allora che da giovedì la piazza, intitolata al parroco che offrì la propria vita quel 29 giugno del 1944 ai nazisti per salvare quella della popolazione, ha visto gli operai della ditta incaricata iniziare ad allestire la tensostruttura sotto la quale troveranno posto autorità, politici e non solo. Una struttura che va dal sagrato della chiesa, il palco naturale dell’evento, fino al pozzo all’inizio del corso che porta a piazza Becattini. E proprio in piazza Becattini arriverà l’auto sulla quale viaggerà Mattarella che dopo la cerimonia all’Altare della Patria raggiungerà lo stadio comunale di Badia al Pino in elicottero da Roma. Ad attenderlo un picchetto d’onore interforze, il sindaco Andrea Tavarnesi, il presidente della Regione Eugenio Giani, oltre ad Alessandro Polcri, presidente della provincia. Con loro è atteso anche Guido Crosetto, il ministro della difesa. Il tutto sarà ripreso e trasmesso in diretta dalle telecamere di Rai1, e ciò significa che la visita sarà disponibile anche sul portale Raiplay.

Confermate al momento le varie tappe della visita con il presidente che dopo l’arrivo ai piedi della rocca passerà a ridosso del loggiato, ai lati del quale potranno accomodarsi residenti e curiosi, che dovranno tuttavia muoversi per tempo per superare i controlli previsti per un’occasione come questa. Da qui la visita alla Sala della Memoria dove sono presenti reperti, ricordi e testimonianze della strage che costò la vita ad oltre 240 civili inermi tra Civitella, San Pancrazio, Cornia e i vari centri abitati. Mattarella poi deporrà una corona di fiori al monumento che ricorda appunto tutte le vittime della furia nazifascista prima di entrare nella chiesa di Santa Maria Assunta e da qui raggiungerà il palco all’interno della tensostruttura dove il coro della scuola media Martiri di Civitella con la filarmonica del paese intoneranno l’inno d’Italia prima di dare la parola al sindaco Tavarnesi che aprirà le celebrazioni.