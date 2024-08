Città dello sport. Due eventi con Damilano

Sansepolcro vive oggi una giornata di festa in onore del prestigioso riconoscimento della Bandiera Azzurra, assegnata alla città per il suo impegno nella promozione dello sport e della sostenibilità. Ad averne diritto sono quei Comuni che forniscono garanzie di iniziative e percorsi, sottoposti alla verifica degli esperti della Federazione di Atletica Leggera e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, a favore di migliori stili di vita con attività podistiche all’aperto, a garanzia di benessere e salute dei loro cittadini. I rappresentanti del progetto giungeranno in città per la consegna e dunque, la giornata sarà arricchita da due eventi significativi alla presenza di Maurizio Damilano, campione olimpico a Mosca 1980 e bronzo a Los Angeles 1984 nella 20 chilometri di marcia, specialità che lo ha visto anche per due volte campione del mondo. Alle 18, nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, si terrà la consegna ufficiale della Bandiera Azzurra alla città, con la partecipazione delle autorità locali e di rappresentanti del mondo sportivo e della comunità. Alle 20, in occasione della partenza della "Notturna" (la gara podistica che si corre ogni anno a Sansepolcro), di fronte alle piscine, ci sarà una seconda cerimonia di consegna della Bandiera Azzurra, seguita da una speciale camminata lungo il percorso "Piero della Francesca", che costeggerà la cinta muraria e attraverserà il centro storico, con passaggio in via XX Settembre. Questo importante riconoscimento e le iniziative ad esso collegate rappresentano un’occasione per consolidare il legame tra sport, benessere e cultura all’interno del Borgo, creando momenti di aggregazione per cittadini e visitatori. Un doppio appuntamento per festeggiare insieme il valore della Bandiera Azzurra e partecipare attivamente alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile.