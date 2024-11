Città del Natale, inizia l’allestimento

E’ cominciato il conto alla rovescia ad Arezzo. Undici giorni e poi qua si comincerà a respirare aria di Natale. Il 16 novembre un’intera città si mobiliterà per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: torna la Città del Natale la rassegna di eventi che, ogni fine settimana fino al 6 gennaio, vestirà a festa il meraviglioso centro storico. Il tema di quest’anno: "Il Natale delle Arti", per celebrare il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte, caratterizza l’intera edizione dove arte e artigianato sono il fil rouge dei tanti appuntamenti, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose. Tra le novità l’allestimento del "Prato", grande area verde che domina la città, che si trasforma nel "Bosco delle emozioni" con la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Qui viene realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia e la "Piazzetta della Gratitudine", uno spazio di luce che si spalanca nel bosco. La monumentale Fortezza Medicea ospiterà "Natale in Fortezza": i meravigliosi spazi architettonici si vestono di magia per accogliere la "Casa di Babbo Natale" e il "Villaggio degli Elfi". In Piazza Grande, il suggestivo Palazzo di Fraternita ospita "Brick House". In tutta la città eventi a sorpresa. E poi, in Piazza Grande tornano gli attesi Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese. Tantissimi i giovani che si sono candidati per entrare a far parte dello staff del Villaggio Tirolese 2024. Sono circa 90 i posti di lavoro ricercati a fronte di più di 500 domande.