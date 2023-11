Città del Natale Express, Lfi presenta il treno speciale dal Casentino ad Arezzo

Arezzo, 24 novembre 2023 – La magia del Natale corre sui binari. È stato presentato al binario 1/N de La Ferroviaria Italiana (LFI) nella Stazione di Arezzo il treno speciale che, venerdì 8 e domenica 10 dicembre, collegherà il Casentino con Arezzo Città del Natale.

A presentare il progetto sono stati Bernardo Mennini, presidente del gruppo LFI e Maurizio Seri, amministratore unico di Trasporto Ferroviario Toscano Spa, alla presenza di Simone Chierici, assessore al turismo del Comune di Arezzo. Gli orari. Il mezzo più comodo per arrivare nel cuore della bellissima Città del Natale è senza dubbio il treno.

Partendo da questa idea ha preso corpo il progetto sperimentale per collegare, attraversando il Casentino, Stia ad Arezzo. Le partenze da Stia sono previste alle 14.30 e alle 20.12, mentre le opportunità di rientro da Arezzo saranno alle 19 e alle 21.30.

Le fermate intermedie dei treni sono: Pratovecchio, Porrena, Poppi, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Subbiano, Capolona e Giovi. Un’ora di viaggio, in totale relax e sicurezza per ritrovarsi immersi nelle atmosfere magiche del Natale aretino.

Gli obiettivi. L’idea proposta dal Gruppo LFI, grazie al servizio istituito da TFT, è finalizzata, in primo luogo a fornire un comodo collegamento dal Casentino verso Arezzo, con il duplice obiettivo di permettere a chi vive in quei territori di poter raggiungere la manifestazione aretina in comodità e rapidità, contribuendo così ad alleviare i problemi di traffico intenso alle vie d’accesso al capoluogo, a partire dalla SS71, particolarmente congestionata dal traffico durante il periodo delle festività.

Si tratta di un progetto dove vince l’ambiente, perché diminuisce il traffico, e dove vincono i cittadini che potranno godere di un servizio in più per raggiungere la Città del Natale. Un treno che guarda alla sostenibilità e all’innovazione.

Il progetto del treno speciale per la Città del Natale punta a migliorare l’offerta di collegamento anche in senso qualitativo: i treni utilizzati per questo servizio, così come per quelli forniti da TFT, sono realizzati con materiali riciclabili al 97%, hanno una struttura in alluminio che garantisce un ridotto consumo energetico e offrono, al tempo stesso, un alto standard di comfort andando incontro alle esigenze di tutti.

Anche in occasione di questi treni speciali è garantito un servizio di controllo con la presenza di vigilantes. “Siamo orgogliosi – afferma Bernardo Mennini - di poter dare il nostro contributo alla crescita di un appuntamento importante per il nostro territorio come la Città del Natale.

Lo facciamo mettendo a disposizione i nostri servizi e le nostre competenze in un’ottica di mobilità sostenibile e rispetto per l’ambiente. Viaggiare in treno riduce la quantità di automobili in circolazione sulle nostre strade l'emissione di gas inquinanti”. “Il progetto – sottolinea Maurizio Seri – è sperimentale e ci servirà anche per capire la potenzialità di sviluppo di altre iniziative di questo genere, nelle quali crediamo molto.

L’8 e il 10 dicembre sono due giornate importanti in cui è previsto un grande afflusso di persone verso il capoluogo. Cercheremo, come sempre, di offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini, ma soprattutto cercheremo di fare un ulteriore passo avanti verso quel modello di mobilità smart e sostenibile che è al centro del nostro impegno e della nostra visione”.

"Arezzo Città del Natale - aggiunge Simone Chierici, assessore al turismo del Comune di Arezzo - è diventato un evento di grande richiamo. Questo servizio di LFI e TFT contribuirà ad alleggerire il traffico e i parcheggi soprattutto la domenica, giornata che richiama più visitatori".

Acquisto biglietti e informazioni utili. Come in tutte le linee della rete TFT, inoltre, anche per il treno della Città del Natale, è attiva la modalità di acquisto ‘Pay and go’, una soluzione smart e veloce per l’acquisto dei titoli di viaggio con carta contactless.

I biglietti sono acquistabili online nel sito di TFT www.trasportoferroviariotoscano.it e, nei giorni precedenti all’8 e al 10 dicembre, nelle biglietterie automatiche e nei Ticket Point della rete TFT.