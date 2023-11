Città del Natale: ci siamo. Nuove attrazioni ed eventi

Manca sempre meno al taglio del nastro della Città del Natale. Ieri la presentazione del calendario degli appuntamenti, e non solo, in Regione, oggi il bis ad Arezzo per la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo InTour e realizzata col Comune di Arezzo che, dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, ogni fine settimana vestirà a festa il centro storico della città toscana. Anche quest’anno sono tante le attrazioni che scandiranno l’attesa del Natale e accompagneranno l’inizio del nuovo anno: dal suggestivo percorso di installazioni luminose che offrirà una lettura insolita di palazzi storici, al Parco delle Meraviglie, dal Mercato Tirolese alla Brick House Art. Tante le novità di questa edizione a partire dal Prato, che si trasformerà nel "Parco delle Meraviglie", ospitando appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica.

Qui sarà realizzata un’installazione luminosa tra le più grandi d’Italia: oltre 640mila led illumineranno ben 8mila metri quadrati del giardino storico, offrendo emozionanti giochi di luce a basso impatto energetico. "Quest’anno abbiamo voluto alzare l’asticella per qualità e tipologia di servizi", ha detto l’assessore e presidente della Fondazione Arezzo InTour Simone Chierici, ricordando che nel 2022 le presenze censite, alberghiere e extra alberghiere, sono state oltre 70mila. Tornando alle novità sicuramente tra le più attese anche la "Fortezza delle Meraviglie" a cura di Eventar, un un vero e proprio villaggio di Natale all’interno della Fortezza Medicea. Tante sorprese ed eventi che saranno svelati questa mattina.