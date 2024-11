Città del Natale, apertura straordinaria. Via ai mercatini e alle attrazioni da domani

AREZZO

La Città del Natale questa settimana avrà un giorno in più per segnare nuovi record, ammesso che sia possibile, visti i numeri registrati anche lo scorso fine settimana. Un giorno in più, si diceva, perché è prevista un’apertura straordinaria da domani e questo per accogliere gli ospiti di un grande evento che sta per arrivare in città, il Forum Risk. Un evento nato con l’obiettivo di promuovere la cultura e la rete sulla sicurezza del paziente ma che nel tempo è diventato un’agorà dove mettere a confronto e condividere idee e proposte per una sanità capace di rispondere ai bisogni di cura ed assistenza di tutti i cittadini. Una fiera anche dell’innovazione tecnologica. Un evento che porterà in città circa 3500 persone, per questo gli organizzatori dell’evento, in accordo con il Comune, ArezzoIntour e Confcommercio, hanno deciso per un’apertura straordinaria, questo in vista anche di un altro incrocio magico con la Città del Natale, ovvero la Fiera Antiquaria. Insomma sarà un lunghissimo "fine settimana" in cui le luci dei Mercatini Tirolesi in piazza Grande si riaccenderanno prima, così come tutte le attrazioni e gli eventi targati Città del Natale. Una bella iniziativa visto anche i numerosi turisti già presenti, che non hanno atteso il fine settimana per arrivare in città. "L’andamento è positivo – ha commentato Gianluca Rosai, vicedirettore di Confcommercio - in crescita rispetto allo scorso fine settimana. Abbiamo visto arrivare turisti da tante parti d’Italia: dal Lazio, dall’Umbria, dalla Campania". Anche i numeri che arrivano dalle strutture ricettive parlano chiaro: il venerdì erano pieni per il 70 per cento, che è diventato il 100 per cento durante il sabato.