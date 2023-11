Città del Natale al bis. Fine settimana sold out tra alberghi e piazze: "Turisti da tutta Italia"

AREZZO

Sarà ancora una città da tutto esaurito. Arezzo si conferma, anche nel 2023, la meta più gettonata dai turisti che cercano forme di svago legate alle festività fin dal mese di novembre: lo confermano i numeri che arrivano con l’apertura del Villaggio Tirolese, evento promosso dalla Confcommercio nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale. Il primo weekend dei mercatini ha visto il sold out in tutte le strutture alberghiere del comune di Arezzo, una tendenza che si confermerà anche per i giorni di sabato 25 e domenica 25 novembre e oltre. "Per la festa dell’Immacolata gli alberghi sono già al completo da un mese – spiega la responsabile turismo di Confcommercio Toscana Laura Lodone – tracciando un bilancio generale, la richiesta è altissima anche per il fine settimana successivo, quello del 14 e 15 dicembre, e le camere disponibili non basterebbero a contenere tutti".

Ad Arezzo i turisti arrivano da tutta Italia, con nuove regioni che non vogliono perdersi lo spettacolo di piazza Grande e del Prato: "Oltre a Lazio, Campania e Umbria, anche le Marche e la Liguria sono diventate le nuove fonti di provenienza dei nostri visitatori. In aumento anche le richieste del turismo organizzato, con gruppi dirottati nelle strutture ricettive del Casentino e delle altre vallate – continua Lodone – la permanenza media rilevata è di 1,8 giorni con la notte del sabato che risulta praticamente introvabile. Molti alberghi, addirittura, hanno inserito il ‘minimum stay’ di due notti, per privilegiare i turisti disposti a restare di più. Quello che emerge, alla fine, è che i turisti sono soddisfatti delle strutture e dei servizi che trovano. Per esempio, molte strutture hanno fatto accordi con le autorimesse per garantire un parcheggio in centro.

Il grande successo delle proposte natalizie ad Arezzo è stato costruito negli anni anche grazie ad una promozione mirata, che è riuscita a catturare l’attenzione delle reti televisive nazionali. Ultima in ordine di tempo, Rai1, che domani trasmetterà un servizio sui Mercatini di Natale nella trasmissione "È sempre mezzogiorno" di Antonella Clerici.

I turisti in arrivo durante il loro giro nella Città del Natale potranno divertirsi anche con tante iniziative targate Confcommercio: domenica alle 15 in piazza Sant’Agostino torna l’attesissimo Christmas Balloons, la notte dei colori 2023, con i palloncini natalizi luminosi che danzeranno a tempo di musica. Chi invece desidera andare alla scoperta di Arezzo e della sua storia potrà iscriversi alle visite guidate di Confguide in partenza ogni sabato e domenica alle ore 15 dal Duomo di Arezzo (prenotazioni: Rita Di Felice 3315025517 - Laura Bonechi 3382419829). Potranno poi fare un giro tra le piccole baite del Villaggio Tirolese in piazza Grande, aperte con orario continuato dal giovedì alla domenica dalle ore 10 alle 21.