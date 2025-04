Cisl celebra il 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione

Arezzo, 23 aprile 2025 – “Il significato di questa data e l’importanza di non perdere i valori fondanti della libertà e della democrazia, che hanno permesso per ottanta anni al nostro paese di essere padrone e possessore della propria libertà e della democrazia, viene esercitato e trasmesso con la presenza di delegazioni della Fnp Cisl Arezzo e del Coordinamento di Genere Fnp Cisl in luoghi e monumenti simbolo, eretti a perpetuo ricordo della lotta di liberazione che ci ha permesso oggi di vivere e condividere e tramandare quei valori esaltati dalla nostra Costituzione” così Fabrizio Fabbroni, segretario generale Fnp Cisl Arezzo.

Il 25 aprile Fnp Cisl deporrà composizioni floreali ai monumenti che ricordano tristi momenti, ma significativi per quell’aria che ancora oggi possiamo respirare. A San Severo Arezzo alle 9,30, poi allo stesso orario a Montevarchi al monumento a ricordo dei caduti e dispersi della seconda guerra mondiale in via Calamandrei, ed a Monterchi alla Scaletta della Croce in ricordo di Carlo Vignini notaio di Monterchi ucciso a Dachau.

Alle 10,30 deposizione di fiori a Molino di Bucchio Stia, al monumento che ricorda l’assassinio di Pio Borri primo partigiano ucciso in provincia di Arezzo, ed alle 11 a Santa Caterina di Cortona al cippo che ricorda l’eccidio del 2 luglio 1944.

Agli eventi sono invitati i cittadini e le cittadine ed i pensionati e pensionate iscritti alla Cisl e tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento dei valori dell’antifascismo che fanno della Cisl un sindacato libero ed aperto, democratico partecipativo e radicato nel territorio.