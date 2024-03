Cinque giorni di Naturalmente. Pianoforte

PRATOVECCHIO STIA

Sarà dal 16 al 21 luglio l’edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte, festival nato dal progetto dell’associazione Pratoveteri Aps, che oggi vede la direzione artistica di Enzo Gentile (nella foto), giornalista, scrittore e critico musicale, il contributo del Comune di Pratovecchio Stia e del Parco delle Foreste Casentinesi e la collaborazione di tutti i Comuni casentinesi: "In dodici anni l’obiettivo principale è stato quello di coinvolgere le istituzioni, gli enti, le associazioni, gli studenti delle nostre scuole e la popolazione in un progetto condiviso – dice il presidente di Pratoveteri Aps, Simone Maglioni – che ha permesso di creare un legame indissolubile con il territorio casentinese diventandone l’anima estiva". Cinque giorni di musica, parole, poesia, arte figurativa, yoga, visual, danza e trekking, nel cuore del Parco, una delle aree forestali più pregiate d’Europa, che per l’occasione diventa palcoscenico naturale, aggiungendo emozioni e suggestioni indimenticabili agli eventi tutti costruiti attorno alle note del pianoforte. L’edizione 2023 si era congedata con i sold out dei concerti di Branduardi e Cristicchi con Amara. Se è presto per i nomi di quest’anno, non lo è per iscriversi e salire sulla Carovana di Naturalmente Pianoforte che viaggerà tra Moggiona, Serravalle, Badia Prataglia e Corezzo e permetterà ad un gruppo di camminatori di immergersi in modo ancora più profondo nello spirito del festival. Un viaggio lungo cinque giorni, scandito da concerti, performance artistiche, incontri letterari e degustazioni, in compagnia di Nicola Doni, appassionato di cammini e praticante di Stone Balancing; Davide Fiz, viaggiatore, fotografo e ideatore del progetto Smart Walking; Luca Mauceri, musicista, pianista e attore di fama nazionale