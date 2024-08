Cinque giorni col Vintage festival. Musica e abiti del secolo passato

Un tuffo nel passato. Dal 14 al 18 agosto Castiglion Fiorentino si trasformerà in un borgo vintage con tanti live, dance, vinylset e il magico vintage market. Un evento ricco di novità, soprattutto in ambito musicale, con numeri da record. Nella cinque giorni saranno infatti oltre cento gli artisti presenti tra musicisti, big band, ballerini e disk jockey, che si esibiranno in venticinque live totali. Sei le consolle che si alterneranno e otto disk jockey provenienti da tutta Italia. Novanta, infine, gli espositori del vintage market, in settori come vintage, abbigliamento, artigianato, design e stilisti, vinili e libri. Sono questi i numeri dell’edizione 2024 del Vintage Festival, appuntamento che ormai oltrepassa anche i confini nazionali: "Ci saranno due artisti internazionali, i The Velvet Candles dalla Spagna, una delle band più famose al mondo di doo wop e Kellie Rucker direttamente dagli Stati Uniti, un’armonicista cantante che ha suonato con artisti come B.B King", spiega il curatore del Vintage Festival Marco Talladira. Entusiasta il vicesindaco del comune di Castiglion Fiorentino Devis Milighetti: "Il Festival si sta affermando sempre di più ormai nel nostro territorio ma non solo. Anche quest’anno ci aspettiamo un grande afflusso di persone, come è stato per gli scorsi anni". Dal 14 al 18 agosto Castiglion Fiorentino diventerà l’ombelico del mondo per tutti gli appassionati di musica vintage e doo –wop, di collezionismo vintage, dall’abbigliamento all’artigianato; e quest’anno ad arricchire la manifestazione sono state allestite due mostre a tema. La prima, allestita presso l’atrio comunale, propone una sezione di manifesti di promozione di eventi e attività locali e una di pubblicità su scala nazionale con un approfondimento sul "miracolo italiano" del secondo dopo guerra. L’altra, presso la sala espositiva del Sottotetto del Teatro Comunale "Mario Spina" si intitola "American Dream". Si tratta di una mostra fotografica che racconta un viaggio coast to coast negli Stati Uniti d’America da New York a Los Angeles: tanti panorami spettacolari e la mitica Route 66. Un’iniziativa fondamentale anche per il commercio di Castiglion Fiorentino, come spiega Carlo Salvicchi di Confcommercio: "Siamo mobilitati insieme a tutti i negozi, alle strutture ricettive, ai bar e ai ristoranti per accogliere le numerose persone che arriveranno".

Sofia Zuppa