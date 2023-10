AREZZO

EDEN

Chiuso

MULTISALA UCI

Me vs te - Vacanze in Transilvania Ore 16.20, 18.15

Killers of the flower moon Ore 16:30, 20.30

Saw X Ore 22

Beetlejuice Ore 21

MONTEVARCHI

CINE 8

Me vs te - Vacanze in Transilvania Ore 20

Killers of the flower moon Ore 20, 20.30

Beetlejuice Ore 21.10

Sugar Zucchero Fornaciari Ore 21.25

L’ultima volta che siamo stati bambini Ore 21.15

Saw X Ore 21.20

Dogman Ore 21.30

SANSEPOLCRO

NUOVA AURORA

Sugar Zucchero Fornaciari Ore 21.15

DANTE

Chiuso

SOCI

ITALIA

Chiuso

SAN GIOVANNI

MASACCIO

Chiuso