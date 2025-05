Un tiramisù alla cantonese. Pasticcere di Foiano sbarca in Cina: chi è Mirko Bossolini

Foiano della Chiana, 9 maggio 2025 – L’arte pasticcera italiana travalica i confini arrivando in Asia per dare vita ad un progetto imprenditoriale su larga scala. Protagonista di questa avventura il foianese Mirko Bossolini, chiamato da una rinomata catena in Cina per trasmettere la sua arte e i segreti del mestiere. “Sono appena tornato da un full immersion di quasi tre settimane in Cina – racconta Bossolini – dove ho formato alcuni cuochi locali che a breve apriranno il primo di una serie di locali di cucina italiana”. Pizza, dolci da pasticceria e gelato saranno al centro del progetto gastronomico che si chiamerà “Trisapori” e che parte dalla nota città Wuxi a circa 130 chilometri da Shanghai che da sola conta 7 milioni di abitanti.

“Grazie a miei storici contatti professionali sono stato scelto per creare insieme a questi imprenditori cinesi una linea di prodotti da proporre nei loro locali. È stato davvero stimolante e il mio lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi”. Le porte del primo locale si apriranno a fine maggio, poi tornerà in Cina per seguire nuove aperture sempre nella città di Wuxi. E il progetto proseguirà nel tempo con tre momenti formativi all’anno.

“Ho ricevuto un’accoglienza fantastica e c’è stato da subito grande entusiasmo nell’imparare cose nuove. Per altro la nostra pasticceria è lontanissima dal loro modo di cucinare. Il dolce non è praticamente contemplato. Non è stato facile adattarsi, perché alcune materie prime per noi scontate, lì sono quasi introvabili. Ma facendo qualche sperimentazione abbiamo trovato soluzioni ad hoc. Tiramisù e bomboloni fritti sono i dolci per cui i colleghi cinesi sono rimasti rapiti”.

Bossolini ha portato con sé un pezzo della sua Foiano, tanto che gi imprenditori hanno chiesto di esporre nei locali foto e logo della città della Valdichiana per creare un legame ancora più forte con l’Italia. Anche il sindaco Jacopo Franci ha voluto esprimere la sua soddisfazione nel vedere un professionista del suo Comune raggiungere tali risultati. “Un bel riconoscimento che testimonia non solo la straordinaria competenza e passione di Mirko, ma anche il valore delle professionalità nate e cresciute nel nostro territorio”. Bossolini, coltiva la passione della pasticceria dal 1991. Dopo esperienze professionali familiari è entrato nell’azienda Menchetti come capo pasticcere e qui ha lavorato per una decina di anni. Ha poi gestito una pasticceria a Montepulciano e un anno e mezzo fa è tornato nella sua Foiano riaprendo le porte della Costa di San Rocco con la socia Irena.