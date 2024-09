Cicloturistica da record. L’Avis fa ancora centro

Scoprire il Valdarno e le sue bellezze in sella alla bici contribuendo a promuovere uno dei doni più preziosi, quello del sangue. Sono le caratteristiche della Cicloturistica Avis Città di Montevarchi che quest’anno ha stabilito un record di presente, oltre 500 partecipanti. "La voglia di scoprire il nostro territorio è contagiosa: ciclisti provenienti da tutta Italia e persino dall’Inghilterra, dalla Germania e dall’Olanda hanno scelto di pedalare con noi - ha dichiarato Dario Clori, consigliere del Gruppo Sportivo Avis - dimostrando quanto sia apprezzata l’iniziativa". La manifestazione si è svolta domenica scorsa e, nonostante i timori per l’allerta meteo arancione, ha superato le più rosee aspettative. Una scommessa vinta, ha commentato il presidente Franco Tofanelli ringraziando i corridori - e tra questi figurava anche il sindaco Silvia Chiassai Martini.

"La qualità fa la differenza: abbiamo lavorato sodo per migliorare l’esperienza di ogni partecipante – ha sottolineato Tommaso Dilaghi, membro del board - offrendo itinerari più accessibili, ristori abbondanti, un aperitivo delizioso, musica e un pacco gara più ricco". Insomma un’iniziativa coinvolgente che ha assunto i contorni della festa fin dalla partenza in via Roma, con start dato da Luciano Franchi di Avis Toscana, e all’arrivo al "villaggio" allestito in piazza Marchesi per il brindisi-aperitivo. "Un successo reale, come raccontano le immagini dei fotografi e dei tre operatori di droni dislocati sui tre percorsi", ha concluso Alberto Sordi del direttivo ricordando che la Cicloturistica è anche prova valida per il Campionato Toscano a squadre e per quello Nazionale individuale.

Mario Rosa Di Termine