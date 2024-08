Ciclopedonale sull’Arno. Intervento da 6 milioni

Un’opera che cambierà, e di non poco, il volto urbanistico del comune di San Giovanni. Una delle più importanti che saranno mai messe in pratica nella città natale di Masaccio, parliamo della passerella ciclopedonale sul fiume Arno che verrà realizzata in aderenza al ponte Ipazia D’Alessandria e che agevolerà il flusso del traffico con un nuovo collegamento tra la zona Oltrarno e il centro storico. Un intervento che sarà finanziato da Autostrade per l’Italia nell’ambito delle opere connesse al passaggio della terza corsia autostradale, merito di una convenzione firmata tra le parti nel dicembre del 2022. La gara di progettazione da poco pubblicata prevede di individuare il soggetto a cui verranno affidati i servizi di architettura e ingegneria per realizzare il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. Il termine di scadenza per l’invio delle offerte da parte degli operatori economici è il 31 ottobre alle 12. L’importo complessivo dell’ opera è di 6 milioni di euro a cui si aggiunge anche un finanziamento regionale di 700mila euro per rafforzare le pile del Ponte Ipazia. Rientra nel piano delle opere triennali, presentate lo scorso 23 gennaio in consiglio comunale, e messe in atto dall’amministrazione guidata da Valentina Vadi per un importo complessivo di investimenti che sfiorano i 43 milioni e 600 mila euro. Il tutto, naturalmente, è stato progettato con l’obiettivo di rendere ancora più vivibile tutto il territorio comunale dopo gli altri lavori già portati a compimento in diverse zone della città.

Massimo Bagiardi